Bruno Lage e o caso Marega: «Todos nós queremos ganhar mas há valores acima disto tudo»

Não foi questionado sobre o assunto, mas Bruno Lage não deixou a conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Shakhtar Donetsk sem abordar a situação de Moussa Marega, referindo que chegou o momento de todos os intervenientes refletirem.





"Tenho que tocar neste assunto. Enquanto estávamos a treinar, curiosamente surgiram 60/70 miúdos das escolinhas do Benfica. Em jeito de brincadeira, o Benfica coloca uma escola em sítios imprevisíveis. Entre os treinadores duas pessoas que fizeram parte do meu passado: Alfredo Almeida, que foi meu jogador no Vendas Novas, e José Alexandre, que foi meu adjunto nos iniciados. Temos que pensar o que é que motivas as pessoas, que gostam tanto de futebol, virem para outro lado, distancia de 5 seis horas e deixar a família em casa. Primeiro é a necessidade de trabalhar e depois, como já me aconteceu, a paixão pelo futebol. Dei esta volta para falar do Marega. Há a posição do Benfica, mas eu quero deixar a minha, de total colaboração. Não é uma situação de racismo, é mais de civismo. Há tanta gente que gosta de futebol e depois nós, ou alguns, andam no futebol a prejudicar o próprio futebol. Não é apenas a situação do Marega, é o que se vai vivendo. É normal um estádio cheio chamar nomes a um árbitro e a um treinador e nunca pensamos nisso. Até que algum dia acontece alguma coisa e aí o mundo pára para pensar na situação. O racismo já se fala há algum tempo. Juntos somos mais fortes. Temos um poder que é muito mais forte do que aquilo que pensamos. Um treinador entrar em campo e ter 20 mil pessoas a dizerem que ele ‘é um bom gajo, que é um gajo porreiro’… não é isso que acontece. Não pode ser natural. Não pode ser aceite e irmos embora. É um bom momento para reflectirmos. Todos nós queremos ganhar mas há valores acima disto tudo".