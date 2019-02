Bruno Lage e o empate do FC Porto: «Ainda estamos em desvantagem»

Bruno Lage foi este sábado questionado sobre se o empate do FC Porto frente ao Moreirense constitui um fator de motivação extra para os jogadores do Benfica e deixou claro que não é hora de euforias."Não, a nossa motivação tem de ser sempre máxima. A nossa direção é olhar para aquilo que é nosso. Ainda estamos em desvantagem para o FC Porto. Temos de entrar em campo determinados e focados. Essa é a maior pressão que coloco em mim e nos jogadores", disse na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Nacional.Lage não quis fazer comparações sobre quem joga nesta altura do campeonato o melhor futebol: "Fujo disso. O que temos visto é a nossa evolução e isso deixa-me feliz. Desde o Rio Ave aos dois jogos com o Sporting fizemos uma boa evolução com vitórias e poucos dias para treinar."