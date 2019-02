Bruno Lage e o 'valor astronómico' de João Félix: «Os Super Wings também trabalham em equipa»

João Félix é o homem do momento no Benfica . Os desempenhos do jovem jogador nos últimos jogos dos encarnados já despertaram a cobiça de alguns 'tubarões' europeus , mas Bruno Lage chama-o 'à terra'. Quando lhe perguntaram na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Sporting quanto valia João Félix, o treinador recordou uns desenhos animados do canal Panda, bem como uma conversa com o seu filho de 3 anos e meio."Hoje de manhã lembrei-me de um episódio com o meu filho Jaime, de 3 anos e meio. Quando cheguei a casa ele estava a ver os Super Wings. Perguntei-lhe 'o que estás a fazer? Estás a ver os Super Wings?' Ele respondeu-me 'não, agora são os Super Wings equipa, eles agora têm de trabalhar em equipa'. Com o Félix é a mesma coisa, tem o valor que tem se trabalhar em equipa. O Bruno Lage, que hoje parece que tem uma capa, também tem de trabalhar em equipa. Respondo-lhe a essa pergunta desta maneira", retorquiu.

João Félix é 'furacão', 'jóia' e uma versão 'melhorada' de Ronaldo: Europa rendida a jogador do Benfica