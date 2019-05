Bruno Lage admite que não conhece Hector Herrera, mas adivinha que o mexicano deve ser um dos líderes no balneário do FC Porto. Na conversa que esta manhã manteve com os jornalistas, no Seixal, o treinador do Benfica escolheu o jogador dos dragões quando lhe pediram para nomear o jogador que mais o impressionou."O Herrera faz tudo. Constrói, cria, marca golos, pressiona e corre 90 minutos. Foi o jogador que mais me impressionou porque dá uma dimensão ao FC Porto muito grande. Não o conheço mas deve ser um enorme líder", reconheceu.Sobre o encontro com o FC Porto, Lage considera que o segredo esteve na preparação da partida: "Acho que nos preparámos bem para o encontro com o FC Porto e conseguimos anular bem o seu jogo."