Bruno Lage e o mercado: «Primeiro há que olhar para os 26 jogadores de campo que temos»

Bruno Lage fez esta quinta-feira a antevisão do jogo com o Boavista, jogo que perspectiva "difícil". Na ocasião, o treinador do Benfica foi questionado sobre o mercado e lembrou que o objetivo da equipa é dar uma boa resposta em todas as competições."A sua pergunta leva-nos a uma reflexão. Frente ao Sp. Covilhã jogaram alguns jogadores que começaram a época e que entretanto não têm jogado tão regularmente. Temos 26 jogadores de campo, mais três guarda-redes e sentimos que temos que contar com todos. Na Taça da Liga foi dada oportunidade a cada momento aos jogadores menos utilizados. Mas isso não nos tira a obrigação que tínhamos de vencer esse dois jogos. Não retiro uma vírgula ao que disse no início da época. O nosso objetivo é criar um plantel curto, competitivo, que nos dê oportunidade de ser fortes em todas as competições. Teremos sempre que olhar para o mercado, mas há uma situação que temos de olhar primeiro, que é para os 26 jogadores de campo que temos no plantel", disse.Questionado sobre as baixas no plantel do Boavista paara o encontro de sexta-feira, lembrou que o adversário tem outras soluções."O Boavista tem um plantel muito equilibrado. Quando se perde um jogador pode ser prejudicial, mas surgem oportunidades para outros. A vida é mesmo isso. Os jogadores estarão motivados para disputar o lugar e provar que estão lá", referiu, dando como exemplo o que se passou com Taarabt."Nós não atirámos ninguém para a fogueira, demos oportunidade a toda a gente. Querem oportunidade mais difícil que aquela dada ao Adel, em que estamos empatados em casa com o Tondela, e ele tem 20 minutos para provar que, após 2 ou 3 anos que desperdiçou, passava a contar? Tive 20 anos a preparar-me para a oportunidade e foi uma oportunidade difícil. Mas fiz pela vida. É o mesmo com os jogadores. Todos vivemos de rendimento, jogadores, treinadores, clube, a cada momento, no jogo ou no treino", finalizou.