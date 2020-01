Bruno Lage e o momento do FC Porto: «Grandes nunca estão em crise»

Treinador dos encarnados elogiou a qualidade do futebol apresentado contra os castores e comentou o momento do FC Porto, acreditando que rival na luta pelo título vai dar uma resposta no próximo jogo.

– O Rafa tem estado em destaque, tendo apontado mais um golo e feito uma assistência. O que mudou desde que assumiu a equipa?

- É mérito total do jogador. Já o disse e reforço: estou completamente feliz por ele. É um excelente jogador e uma extraordinária pessoa. Além do jogador, conhecemos o homem e ele está a ter um período de enorme confiança, apesar da lesão que teve, e isso traz um bom momento.

– Como vê a crise no FC Porto? Considera que pode beneficiar o Benfica?

- O que acho é que as equipas grandes nunca estão em crise. Quando não ganham um jogo, há umas horas em que se fica em crise e depois a resposta será dada no jogo seguinte. Acredito que é isso que vai acontecer no FC Porto, porque é o que acontece da nossa parte. Deste lado não vejo facilidades nenhumas. No ano passado recuperámos sete pontos de desvantagem e só senti que ia ser campeão quando o árbitro levantou a placa da compensação no jogo com o Santa Clara e já vencíamos por 4-1.