Bruno Lage: «É o momento para nos apoiarem e vamos fazer de tudo para vos dar alegrias»

Bruno Lage foi esta quarta-feira distinguido como 'Treinador do Ano' na Gala Cosme Damião que assinala o 116.º aniversário do Benfica e decorre no Campo Pequeno, em Lisboa.





O técnico de 43 anos superou a concorrência de Joel Rocha (futsal masculino), Luís Araújo (juniores masculinos - futebol), Marcel Matz (voleibol masculino), Paulo Almeida (hóquei feminino) e Ricardo Santos (natação) e, após receber o prémio, deixou uma palavra a "tantos e tão bons treinadores que fazem um Benfica maior" e que "no futebol e nas modalidades têm feito um trabalho fantástico".Lage passou depois aos agradecimentos. "Começando pelo presidente, à direção e à estrutura do futebol profissional, à equipa técnica e fundamentalmente aos jogadores, pois são eles que tornam isto possível e são o reflexo do nosso trabalho".

Tributo a Jaime Graça



"Quem estava ca há 8 anos? O presidente estava, em também estava e também estava nomeado para esta categoria. Nesse dia de manhã [28 de fevereiro] recebemos a triste notícia de que um grande amigo tinha partido, o míster Jaime Graça. Eu estava aí [na plateia], tinha acabado de vencer campeonato de juvenis e com vontade enorme de vencer este troféu e dedicá-lo, mas não venci. Mas a vida deu-me oportunidade de poder fazer a devida homenagem, dentro do estádio, a vencer um campeonato e a dedicar-lhe. Ele merece por tudo o que fez por mim e por outros que estão aqui presentes."



Prémio dedicado aos benfiquistas



"Fizemos um ano fantástico e um mês terivel. Mas gostaria de dedicar este prémio aos benfiquistas que ao longo destes tempos, na glórias e nas tristezas, nos têm apoiado. Não é só aqueles que batem palmas, são também aqueles que nos assobiam. Essa é a verdadeira paixão, é sentir o clube. Nós também estamos tristes, mas horas depois são os primeiros a darem-nos força para nos levantarmos e continuarmos a trabalhar."



Tempo de união



"É tempo de união e essa união passa por todos, apoiarmos um miúdo de 18 anos que está no campo a lutar pelos seus sonhos e a lutar pelas nossas cores, bem como um gajo de 30 anos que acabou de sair daqui [Pizzi] que falha um penálti e que chora por não nos ter dado uma alegria."





"A grandeza do clube tem sido feita por grandes jogadores, com feitos fantásticos em campeonatos e competições europeias e têm levado o nome do Benfica ao mais alto nível. Os adeptos fazem o Benfica e qualquer clube um grande clube e nós temos adeptos nos quatro cantos do mundo. É o momento para nos apoiarem por que vamos fazer de tudo para vos dar alegrias. Pelo Benfica!."