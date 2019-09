Bruno Lage e o novo treinador do Sporting: «Silas tem um percurso que fala por ele»

Bruno Lage fez a antevisão do encontro com o V. Setúbal (amanhã, 19 horas) esta sexta-feira, poucos minutos depois de Silas ter sido apresentado em Alvalade como novo treinador do Sporting. Questionado sobre a escolha dos leões para o cargo, o técnico do Benfica preferiu não se alongar no comentário.





"Gosto de falar de tudo, mas estamos a falar do momento atual do Benfica. O Silas tem um percurso que fala por ele. Se o Sporting entendeu que deve ser ele a pessoa indicada, tudo bem", limitou-se a afirmar.