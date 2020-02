Bruno Lage e o onze do Shakhtar: «Não vou tentar acertar... quero é acertar no meu para ganhar»

Num momento mais descontraído, Bruno Lage abordou as dinâmicas da equipa e não quis tentar adivinhar quais os jogadores em quem Luís Castro vai apostar, mostrando-se, sim, preocupado com o seu onze.





Luís Castro revelou logo o onze do Benfica e com vários detalhes Luís Castro revelou logo o onze do Benfica e com vários detalhes

A carregar o vídeo ...

"O mais importante é a dinâmica que os jogadores oferecem. Por vezes jogamos com médios mais próximos dos avançados, outros mais baixos. Independentemente de quem joga, o importante é a dinâmica que os jogadores oferecem. Não vou tentar acertar no onze deles… quero é acertar no meu para ganhar", frisou o técnico do Benfica, falando ainda sobre as declarações de Luís Castro, que referiu que os encarnados dão espaço em alguns momentos do jogo. "Cada treinador tem a sua opinião sobre aquilo que vê. Não tenho qualquer opinião. É a análise que o mister Luís Castro fez. Independentemente disso, importante é fazermos nós a nossa análise. Mas qualquer um percebe se queremos pressionar à entrada da área, vão sempre criar-se dois tipos de espaço: na zona intermédia e na defesa. Independentemente do sistema e do adversário, a equipa oferece sempre oportunidades para jogar. Temos que verificar os pontos fortes do adversário e prepara a estratégia", disse.