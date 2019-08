Bruno Lage e o 'onze' para a Supertaça: «Será certamente diferente do da última jornada»

A escolha sobre quais serão os jogadores que irão entrar em campo, este domingo, no jogo entre Benfica e Sporting, para a Supertaça é, seguramente, uma dúvida que paira entre os adeptos de ambas as equipas (e não só).Na antevisão ao jogo decisivo de amanhã, Bruno Lage admitiu alguma 'inquietação' em função do posicionamento de Bruno Fernandes na equipa do Sporting, apesar de não ser uma preocupação de agora. "A proporção do jogo é igual a todos os outros. Nestes jogos queremos que todos os jogadores demonstrem o seu valor. A oportunidade de o Bruno jogar, só nos exige ser mais competentes. Quanto à posição, não é só este ano que temos essa preocupação. O ano passado também a tivemos. Só depois do onze sair e do jogo começar é que podemos analisar", atirou.Apesar de já ter definido quais serão os jogadores que irão entrar de início frente aos leões, Bruno Lage não quis abrir a mão do jogo. "Prefiro não dizer, amanhã [domingo] saberão", referiu. Entretanto, questionado a 'adivinhar' os escolhidos por Marcel Keizer para o jogo de amanhã, o técnico das águias foi cauteloso até porque... pode dar má sorte. "Tenho na minha ideia o onze, o último treinador que disse o onze perdeu, por isso… prefiro não arriscar", vincou.Para o técnico do Benfica, o fator decisivo, para levar de vencida a equipa do Sporting, será o jogo coletivo da equipa, apesar de haver jogadores, de ambas as equipas, que podem "resolver o jogo". "É aquele que eu acredito, jogar como equipa. É o facto mais decisivo, quer de um lado quer do outro, há jogadores decisivos, que podem resolver o jogo, mas o grande trabalho é o da equipa que pode decidir jogos. Estamos preparados para fazer um grade jogo", referiu.