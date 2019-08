Bruno Lage e o pontapé de baliza inovador: «Nunca foi nossa intenção ir contra o fair-play»

Um dia depois de o IFAB ter decidido proibir (sem punir) o inovador pontapé de baliza do Benfica diante do AC Milan, Bruno Lage abordou a situação na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Sporting, deixando claro que a ideia lhe surgiu num treino e que nunca teve a intenção de "ir contra a regra do jogo, nem ao fair-play".

"Foi apenas uma ideia que nos surgiu, a ideia daquilo que joga o Milan, da forma como faz o ‘pressing’ na entrada da grande área. Agora, com a nova regra, podemos ter os dois centrais na grande área. Quando estávamos a treinar surgiu-nos essa ideia, a regra permite-nos isso. É proibido sair a jogar pelo pé, mas não é impossível com a mão. Em dois segundos e meio, coloca a bola magnífica no pezinho do Grimaldo. Nunca foi a nossa intenção ir contra a regra do jogo, nem ao fair-play, até porque ele tem a bola por 3 segundos, e tirar uma vantagem estratégica, e não furtar o fair-play. Queria só fazer este esclarecimento", disse o técnico.