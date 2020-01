Bruno Lage e o tempo de descanso até ao dérbi com o Sporting: «Dá que pensar...»

O Benfica recebe o Rio Ave na terça-feira (21h15), jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, e três dias depois defronta o Sporting na 17.ª jornada da Liga NOS (21h15, em Alvalade). Questionado sobre a calendarização das provas, Bruno Lage não hesitou na resposta.





"As análises têm sempre de ter feitas. Não devemos pôr as competições à frente umas das outras, mas com a Taça de Portugal e a Taça da Liga, claro que todos nós queremos ter o espaço e o intervalo ideal entre competições. Disputar um jogo da Taça de Portugal a menos de 72 horas [do dérbi], e com possibilidade de um eventual prolongamento, dá que pensar, não apenas nesta situação do Benfica mas em qualquer situação. Outro apontamento é equacionarmos até a hora tardia do jogo. O último em casa jogámos às 19 horas e agora às 21h15. Havia o dia todo para colocar o jogo e ter as 72 horas entre um jogo e outro. Não aponto isto com sentido crítico, mas apenas como reflexão. Temos de nos preparar para as competições, por isso treinamos de uma maneira, recuperamos de uma maneira e queremos construir o plantel para dar respostas firmes independentemente do tempo entre um jogo e outro", afirmou em conferência de imprensa.