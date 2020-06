Bruno Lage e as 'duas faces' do Benfica: «Falta de empenho não é»

Bruno Lage fez esta terça-feira a antevisão do encontro com o Rio Ave (amanhã, 21h15) e abordou o momento dos encarnados. Questionado sobre a diferença do Benfica na primeira metade do campeonato e o período que atravessa agora - uma vitória em 10 jogos - o técnico respondeu prontamente.





"Falta de empenho não é. Nessa sequência há uma paragem de três meses que não se pode esquecer. É perceber que o jogo seguinte é sempre um jogo em que o adversário nos vai apresentar dificuldades diferentes, explorar alguma fragilidade. É sempre uma oportunidade de fazer mais e melhor. Tivemos uma parte da época com um registo muito interessante, agora menos produtiva em termos de pontuação, são os mesmos jogadores e a mesma forma de trabalhar", afirmou.Primeiro é a forma de estar na vida e o empenho e dedicação de todos eles treinaram. Viu-se a primeira parte que fizemos, mas com 2-0 na mão não podíamos deixar o Portimonense ficar com posse de bola e colocar-nos naquela posição. O essencial é sentir que toda a gente trabalha diariamente para querer fazer o seu melhor. Vejo isso nos jogadores e é a minha forma de trabalhar e dedicar-me a esta profissão: tudo o que não é fundamental não entra em mim. Vivo o dia a dia de forma muito tranquila e com o empenho de analisar o jogo anterior e não trazer nada de bom ou mau para o seguinte.Não é novidade que fazemos estágios. O estágio é no dia que antecede o jogo. Houve uma altura em que estivemos concentrados e juntos para trabalhar para não estarmos expostos ao vírus. O trabalho? Acredito muito no que é o bem-estar de toda a gente. Pessoas com energia positiva têm mais vontade de trabalhar. Onde é que se renovam energias? É a treinar, voltar a fazer e a fazer bem para ter energia positiva. O meu foco é muito no que é a tarefa e no que temos de fazer dentro do campo. É aí que a nossa energia positiva é renovada.Há confiança total nos jogadores que vão substituir quem sai do último jogo. Mas o trabalho é sempre igual. Não trabalhamos os que jogam mais ou os que jogam menos. Trabalhamos para todos estarem preparados para jogar. Estamos a falar de vários jovens que podem entrar, mas todos jovens e com muita tranquilidade e confiança da minha parte... e com jogos na equipa principal e muito trabalho ao longo da época.