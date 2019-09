Bruno Lage e os estágios: «Damos a oportunidade de estarem em casa com a sua almofada»

O facto de o Benfica não se ter concentrado num estágio na véspera do jogo com o FC Porto foi amplamente debatido depois do clássico e Bruno Lage fez questão de esclarecer o assunto durante a conferência de imprensa de antevisão da partida de sábado, com o Gil Vicente."Imaginem jogarmos numa semana de competição europeia, sábado, quarta e sábado. Qualquer jogador destes passa três ou quatro dias em casa. Entendemos que não tirar os jogadores sempre de casa seria mais fácil para eles e para nós, para as coisas acontecerem de forma natural. Preferimos que numa véspera de jogo a jogar em casa eles se mantenham no conforto do lar.""Temos várias ferramentas que ajudam a que isso aconteça. Há uma hora de recolher. Às 7 horas os jogadores sabem que têm de estar em casa. Se for caso disso proporcionamos a refeição para o jogador e para a sua família. Todos usam a pulseira para controlo do sono e damos a oportunidade de estarem em casa, com seu colchão, com a sua almofada. No dia seguinte, a concentração é de manhã, para o pequeno-almoço, temos várias reuniões, para depois jogarmos ao final do dia. Em Inglaterra as equipas só se concentram no próprio dia às 4 da tarde para lanchar.""Nós temos dados objetivos que eles em casa descansam melhor do que fora de casa. Fizemos essa experiência e correu bem. Só num jogo isso não aconteceu, mas não se pode por tudo em causa. Curiosamente todos nós já ouvimos histórias de estágios, mas há treinadores que até deixavam os jogadores beberem um copo de vinho na véspera... E a chávena do café vinha com um licorzinho..."