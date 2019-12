Bruno Lage e os jogos com o FC Porto: «Dá-me gozo prepará-los»

"O mais difícil é jogar contra o FC Porto. É uma grande equipa. Tem um conjunto de jogadores fantásticos, uma grande equipa técnica. É muito difícil bater. Dá gozo preparar esse jogo, pois trata-se de uma grande equipa que pode apresentar várias nuances. Dá muito trabalho preparar uma boa estratégia. Outro jogo que deu muito trabalho foi o da Supertaça. Fomos vendo o que o Sporting ia fazendo. Nunca ter jogado com três centrais na pré-época deixou-me sempre pensativo. Na antevisão do jogo, o facto de o Neto também ter ido levou-me a pensar que iriam com 3 centrais", disse, à BTV.Já sobre as contas do campeonato, Lage não quer facilitismos. "O grande segredo é focar os jogadores no essencial. Antes do jogo com o Zenit escrevi no quadro: um jogo de cada vez. Não podemos relaxar. Tiro muito prazer do meu trabalho, de ver os jogadores jogar este tipo de jogo. Além de ganhar, deixa-me feliz ver esta dinâmica. O ideal seria competir com 3 dias de intervalo. A qualidade ia aumentar e a quantidade de lesões diminuir. Sábado-quarta-domingo seria óptimo. Mas outros valores se levantam, como a televisão e os patrocínios."