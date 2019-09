Bruno Lage e regresso de Gabriel: «Há jogadores que trazem outros argumentos à equipa»

Bruno Lage admitiu, esta sexta-feira, na antevisão à partida de sábado [amanhã, às 19h00] com o Vitória de Setúbal, que a ausência de Gabriel por lesão, bem como de Chiquinho e Gedson, levaram a alterações no meio-campo do Benfica, que provocaram consequentes alterações na forma de jogar da equipa.





Totalmente recuperado da entorse no joelho direito sofrida no encontro da Supertaça com o Sporting - onde os encarnados golearam (5-0) -, Gabriel já foi reintegrado no meio-campo benfiquista no último jogo, a contar para a Taça da Liga, frente ao Vitória de guimarães [0-0]. Apesar de ter disputado cerca de meia hora - entrou aos 66' -, Bruno Lage não confirmou a titularidade do médio brasileiro frente aos sadinos, apesar de realçar a importância que este tem no meio-campo."Não gosto de evidenciar ninguém, mas há jogadores que trazem, pela sua característica, outros argumentos à equipa. Jogar com Gabriel como segundo médio, no momento em que perde a bola consegue dar passos em frente. Outro jogador, na mesma posição, pode não ser tão rápido e dar mais espaços aos adversários. Queremos jogar, ter iniciativa com bola. Mas, quando perdemos a bola temos uma tarefa para fazer, que é recuperá-la. Se dermos um passo mais lento, a bola sai daquela zona e entra noutras zonas. Tudo depende das nossas decisões e as nossas decisões são sempre tomadas tendo em conta as nossas possibilidades e os jogadores que temos. Tendo todos disponíveis, temos condições para sermos mais fortes. Principalmente com o Gabriel, em que se lesionou quando ganhamos por 5-0 frente ao Sporting, depois foi o Chiquinho, o Gedson… tudo levou a que tivéssemos outras soluções para o centro do terreno", frisou.