Bruno Lage: «É um marco importante para o Benfica e para a minha carreira»

Bruno Lage mostrou-se satisfeito na Sport TV com o rendimento da equipa esta quinta-feira na Turquia, onde o Benfica derrotou o Galatasaray . O treinador das águias referiu ainda estar orgulhoso dos jovens que lançou em campo."É um marco importante para o clube e, não escondo, para a minha carreira, mas o mais importante é que estamos em vantagem na eliminatória. Ficamos satisfeitos, entendemos que este era o melhor onze para jogar, definimos bem a estratégia e estamos satisfeitos porque sentimos que podemos contar com todos. Vale três pontos para Portugal e estamos a meio do jogo.""A questão é não colocar os jogadores a uma grande distância uns dos outros. Essa tem sido a nossa mentalidade, aproximá-los, dar a entender que todos têm de trabalhar, jogar em equipa. Todos têm tido oportunidades. É verdade que ficamos orgulhoso por ver miúdos que, há dois ou três meses….""Fiz aquilo que senti, do que tenho visto nos treinos, do nosso dia a dia, da gestão de um plantel. Meses de dezembro, de janeiro e fevereiro carregados de jogos. Se as coisas corressem mal era um risco, mas acertámos. É um jogo, estratégia. Depois é fácil de analisar. Se tivesse corrido tudo mal, não mudava nada.""Vão tendo oportunidades. Estamos a jogar de três em três dias. Em cinco semanas tivemos uma para treinar. Podem provar que podem jogar e depois têm oportunidades. Estou satisfeito com o rendimento e tenho consciência de que há gente que ainda não teve oportunidade. Há um compromisso enorme de equipa.""Ainda não [sei], foi algo inesperado, vamos avaliar. Também estou muito satisfeito pelo jogo e trabalho que tem vindo a desenvolver.""Continua amanhã com mais um treino. É a nossa forma de estar, as coisas a correr bem ou menos bem - deus queira que não, que continue assim. Trabalhar e seguir em frente".