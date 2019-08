Bruno Lage e um recorde que não conseguiu: «De alguma forma fez-se justiça»

Bruno Lage desvalizou o facto de estar perto dos 100 golos enquanto treinador do Benfica, algo que, atingido tão rapidamente, pode deixar para trás as marcas de Jorge Jesus e Rui Vitória. O técnico das águias contou uma história que aconteceu no final da época passada, já depois das celebrações da conquista do título.





"Se esse é um objetivo? Não. Quando vencemos o campeonato, depois de termos ido ao Marquês, tivemos um lanche pela madrugada dentro na Luz. Entretanto os jogadores ainda tinham energia para se irem divertir e fiquei eu e o Tiago Pinto. Olhámos os dois para a televisão e - completamente sóbrios porque não tínhamos bebido nada - estávamos a ver o jogo com o Santa Clara. Quando fazemos o 4-0 ainda havia muito tempo para jogar, 20 minutos. O que queríamos era vencer o campeonato, mas se marcássemos um golo naquela altura ficávamos na história como o melhor ataque. Mais tarde, quando vou a conduzir para casa, [pensei que] até foi giro a história ficar assim. Íamos tirar esse recorde a uma grande equipa que foi bicampeã da Europa. De alguma forma fez-se justiça", referiu aos jornalistas.Em atualização