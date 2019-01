«Bruno Lage é um treinador que sabe o que faz»

treinador interino do Benfica em substituição de Rui Vitória, Bruno Lage, partilhou com Jaime Graça o banco do Fazendense e foi esta sexta-feira recordado pelo presidente do clube de Almeirim, António Moreira, como "alguém que sabe o que faz".

Amigo de longa data de Bruno Lage, como também era de Jaime Graça, antiga glória do futebol português que faleceu em 2012, António Moreira disse à agência Lusa que, pela sua forma aplicada de trabalhar, "já se perspetivava que podia chegar longe".

"O Jaime [Graça] tinha muita fé nele. Apostava nele como sendo um treinador de grande futuro. Ele era muito jovem quando chegou ao Fazendense, como adjunto, mas respirava futebol 24 horas por dia e punha toda a gente a trabalhar", explicou António Moreira.

O atual presidente do Fazendense, que já o era à altura da passagem de Bruno Lage por Almeirim, na época de 2000/01, considera que o treinador interino do Benfica está preparado, apesar da promoção da equipa B à principal ter chegado de forma inesperada.

"O Bruno [Lage] é sério, inteligente, trabalhador e é um treinador que sabe o que faz. Quando o Jaime [Graça] deixou o clube para ir para as camadas jovens do Benfica e o levou com ele fiquei com pena, mas não podia fazer nada", disse António Moreira.

O presidente do Fazendense não tem dúvidas de que Bruno Lage, setubalense de 42 anos, que vive intensamente para a sua atividade de treinador, vai "fazer a malta trabalhar" e pode ter chegado na altura certa ao Benfica.

O Benfica decidiu desvincular-se do treinador Rui Vitória um dia depois do desaire por 2-0 no reduto do Portimonense, que custou ao clube a queda para o quarto lugar da Liga NOS.