Bruno Lage elegeu o melhor jogador que treinou e a escolha surpreende

Em entrevista à BTV, à margem da sua renovação contratual, Bruno Lage fez uma pequena sessão de perguntas e respostas rápidas na qual deixou algumas revelações surpreendentes. A maior delas prende-se com o melhor jogador que o atual técnico do Benfica comandou. Jonas ou João Félix poderiam ser escolhas óbvias, mas Lage deixou um nome... inesperado: André Carvalhas."Vou falar de um jogador que não atingiu o potencial que podia ter atingido: o André Carvalhas. Perderam-se muitos jogadores dessa geração. Deu muito trabalho construir isto tudo para que agora todos tenham uma oportunidade", explicou."Houve um período que estivemos muito bem. Coincidiu com a nossa vitória em Alvalade, até à lesão do Gabriel. Tivemos um nível muito bom.""Melhor foi a reconquista. O pior é sempre quando a equipa não nos dá o prazer de jogar como sabe. São sempre momentos que nos levam a ir correr para ver o jogo e perceber o porquê de as coisas não terem corrido bem.""Olhava muito para os quadros competitivos. Podia descer mais uma equipa e transformava a segunda liga como o Championship. Subiam dois e havia playoff. Ia trazer mais competitividade. Olhava também para o Campeonato Portugal com mais equipas a subir.""O primeiro golo ao Nacional [10-0] e o primeiro frente Boavista este ano também é muito interessante [4-1]. E o golo 300 do Jonas, já a vencer por 4-0 ao Portimonense. É um golo de personalidade, de um grande jogador.""Quando estava na formação sonhava muito. Mudei de vida e fui para o Dubai e a partir daí deixei de sonhar. E a verdade é que tudo aconteceu. O sonho é vencer o próximo jogo."