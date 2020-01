Bruno Lage eleito melhor treinador de dezembro

Bruno Lage, treinador do Benfica, recebeu esta quarta-feira, o prémio de Treinador do Mês de dezembro da Liga NOS, acompanhado pelos elementos da sua equipa técnica.





O treinador natural de Setúbal, que comanda o líder da competição, viu a equipa vencer todos os encontros disputados no mês em questão, na prova.Bruno Lage recebeu 48,87% dos votos dos restantes treinadores principais do escalão, seguido de Vítor Oliveira (Gil Vicente FC), com 17,29%, e de Julio Velasquez (Vitória FC), com 9,02%.