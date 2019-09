Bruno Lage elogia estreia de Zlobin pelo Benfica: «Tem uma qualidade incrível»

Bruno Lage mostrou-se satisfeito com o nulo (0-0), frente ao Vitória de Guimarães, na 1.ª jornada da fase de grupos da Allianz Cup.





O técnico do Benfica promoveu oito alterações para encontro frente aos vimaranenses, em comparação com o último jogo para o campeonato, diante do Moreirense (vitória, por 2-1). Apesar do elevado número de alterações, Bruno Lage afirmou estar "satisfeito" com a "exibição sólida" que a equipa realizou."Tivemos uma exibição sólida, em função do nosso onze e da nossa estratégia, a crescer ao longo do jogo e com as alterações que ja tínhamos previsto há algum tempo. Ao Gedson e ao Gabriel. Satisfeito com a nossa exibição, sólida e a crescer e nos últimos 20 ou 30 minutos, com três ou quatro oportunidades muito boas para marcar. Depois com dois cruzamentos muitos bons, o Seferovic a não marcar, depois outro do Nuno, do lado esquerdo, e o De Tomas a não marcar. Temos equipa para o presente, equipa para jogar em todas as competições e temos grande equipa para o futuro", afirmou.

"O Ivan é um atleta que já conhecíamos muito bem. Estive com ele na equipa B, tem uma qualidade incrível. Temos centrais novos e dois laterais que o ano passado não jogaram tanto na Segunda Liga., O Tomás [Tavares] esteve nos Sub.23 e já está com este rendimento. Independentemente da idade deles, todos terão oportunidades", vincou.