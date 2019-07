Bruno Lage elogia polivalência de Nuno Tavares e dá pistas para a Supertaça

Nuno Tavares surgiu no onze, frente ao Chivas, a jogar a lateral-direito, quando habitualmente atua na esquerda. O treinador do Benfica, Bruno Lage, elogiou a polivalência do jovem, de 19 anos e aproveitou o exemplo dessa posição para dar pistas sobre o critério que vai utilizar para escolher a equipa da Supertaça, no dia 4 de agosto, frente ao Sporting."O Nuno Tavares consegue desempenhar bem as duas funções, apesar de ser melhor à esquerda. Tínhamos indicação para dar os primeiros 15 ou 20 minutos ao Ebuehi e o André [Almeida] está perto de recuperar para recomeçar. As oportunidades sao dadas, todos têm de fazer pela vida. A partir de dia 4, os resultados começam a valer. Vamos avançar com o melhor onze e com quem estiver a render. Não deixamos ninguém para trás, mas não há muito tempo a perder. O azar de uns é a sorte de outros", disse, em conferência de imprensa.O técnico voltou ainda a explicar que quer criar competitividade interna, depois de ser novamente questionado sobre o interesse em trazer outro guarda-redes para lutar com Vlachodimos pela titularidade. Ist,o depois de Perin ter chumbado nos exames médicos "Da baliza ao ponta-de-lança estamos no mercado para trazer competitividade. Também não podemos ter jogadores que estejam confortáveis não jogando. Queremos uma equipa que seja competitiva internamente, para que se possam todos superar e dar passos em frente para evoluir. É essa a mentalidade de que necessitamos para reconquistar o campeonato e fazer uma prestação positiva na Liga dos Campeões. Estou muito satisfeito com a entrega de todos, mas temos de trazer qualidade para todo o plantel", salientou. Sobre Carlos Vinícius , pouco teve a dizer, neste momento, pois está ainda à espera da do brasileiro. "Vou esperar que o Vinícius integre o plantel e depois posso falar das suas características", frisou.De resto, Bruno Lage desvalorizou o resultado apesar da vitória expressiva. "Não dou importância ao resultado, até mesmo se a equipa tivesse jogado desta forma e perdido. Até dia 4 não me preocupa o resultado, preocupa-me, sim, a análise da equipa. Houve coisas boas e menos boas", concluiu.