Bruno Lage espera reação Sporting: «Há 15 dias foi considerado campeão de inverno»

Bruno Lage acredita que o jogo de manhã com o Sporting, para a Taça de Portugal, será diferente do último confronto entre as duas equipas, para o campoenato. O técnico do Benfica sente que a sua equipa está confiante, mas voltou a lamentar a falta de tempo para treinar."Vai ser um jogo diferente. Encáramos o último dérbi como uma final porque no campeonato não tínhamos espaço para perder mais pontos. É um dérbi que vem na sequência de outro dérbi, mas vai ser diferente", começou por analisar.Lage rejeita a ideia de que o Sporting tenha concedido facilidades na partida de domingo. "As facilidades partem da vossa [jornalistas] análise ao olhar para o resultado. Foi um jogo competitivo que nos sorriu, fruto do nosso trabalho. Foram 90 minutos de qualidade e acredito que este será diferente. Mas o mais importante é mantermos o equilíbrio. Nas derrotas, como foi o caso do encontro com FC Porto, ficamos tristes mas não vamos ficar muito preocupados e há que continuar a trabalhar; no jogo com o Sporting ficámos felizes com o resultado, mas voltamos a fazer a análise do jogo e a preparar outro. Sinto confiança, qualidade e isso dá-nos alguma tranquilidade. O nosso registo é de enorme equilíbrio. O foco é tremendo, no treino, na tarefa e na preparação."Marcel Keizer disse que a equipa do Sporting está desgastada, mas o técnico do Benfica lembra que ainda no último mês os leões conquistaram a Allianz Cup. "O facto de o jogo surgir no espaço de 3 dias é uma oportunidade para as duas equipas. O Sporting pode dar uma imagem diferente - não nos esquecemos que ainda há 15 dias foi considerado campeão de inverno - e é um adversário difícil; nós podemos dar continuidade ao nosso trabalho. Não me canso de dizer que a nossa forma de estar é olhar para o que foi o jogo, treinar e jogar. Vamos sair de um encontro e entrar no outro sem treinar. É como estarmos na faculdade, fazer um exame e não poder estudar para o seguinte. Quando te encontras numa fase em que estás a implementar algumas ideias novas, tens de treinar para evoluir."Lage adiantou que Fejsa e Jonas não vão a jogo, mas não deu mais pormenores sobre a restante equipa: "Há diferentes formas de trabalhar a recuperação e há diferenças entre os jogadores. Nós neste momento temos um dia e meio e ainda é cedo para termos uma avaliação concreta da recuperação de cada um deles. A ideia é apresentar uma equipa competitiva e determinada."Questionado sobre se os jogadores têm trabalhado as bolas paradas, o treinador dividiu os 'louros' pela sua restante equipa técnica. "Sim, temos tentado aproveitar ao máximo o treino. Na nossa equipa técnica eu sou o treinador principal e é sobre mim que recaem as decisões, mas cada pessoa tem muito bem definida a sua tarefa e todos têm feito um grande trabalho. O tempo é tão curto, as coisas que temos de treinar são tantas que está bem definido o que cada um dos treinadores tem de fazer."Depois, fez questão de esclarecer que o Benfica "não é uma equipa de transições". "Somos uma equipa mais competente no momento da transição defensiva, mas não somos uma equipa de transições. Queremos ter bola, construir a partir de trás, uma equipa só consegue ser mais equipa com mais posse de bola. E quando a perdemos? Temos de treinar esse momento. As coisas estão muito interligadas. E a quantidade de vezes em que começamos a construir num corredor e ligamos a outro? São tudo pequenos princípios que depois ligando às questões do jogo são ricas. Olhem também para a questão das receções, como a equipa liga um corredor ao outro e explora os passes em profundidade."O Benfica defronta o Sporting para a Taça de Portugal esta quarta-feira, na Luz, às 20h45.