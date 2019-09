Bruno Lage: «Espero um Vitória extremamente organizado»

Bruno Lage abordou, esta sexta-feira, o encontro deste sábado com o Vitória de Setúbal, a contar para 7.ª jornada da Liga NOS. Na antevisão ao encontro com os sadinos, o técnico dos encarnados afirmou estar preparado para um Vitória "extremamente organizado", com o "objetivo de retardar ao máximo" o golo das águias."Espero um Vitória extremamente organizado, é uma equipa que não tem um registo de golos acentuado, mas por outro lado, não tem sofrido muitos golos. Uma equipa que vai entrar a tentar retardar, ao máximo, o nosso golo e tentar criar perigo pelos três homens da frente, que são muito rápidos, experientes e que vão tentar marcar golos. Temos de ser pacientes, mas isso não é sinónimo para que sejamos lentos na circulação. Queremos criar as nossas oportunidades de golo", afirmou o técnico dos encarnados.Bruno Lage que aproveitou o lema do símbolo do Benfica - De todos, um - para pedir a ajuda aos adeptos para o que aí vem da época desportiva, a começar já frente ao Vitória de Setúbal, no Estádio da Luz."Queremos exigência máxima de todos. Exigência máxima também dos adeptos. Máxima responsabilidade para quem tem trabalhado nesta equipa. De todos um, todos juntos seremos mais fortes. E no fim, se entenderem, estarei eu aqui para dar o rosto do insucesso. Nós queremos o sucesso, mais do que ninguém. Temos um registo desde o início da época um registo que não nos querem dar. É preciso continuar a apoiar os jogadores e eu continuarei na frente para ser o rosto de algum insucesso dos jogadores, porque sou eu quem lhes pede para fazer o que fazem no campo", vincou.Na próxima terça-feira, o Benfica desloca-se até São Petersburgo, para defrontar o Zenit, na 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Contudo, Bruno Lage desmentiu estar já a pensar no embate europeu, vincando a importância da partida de amanhã, com os sadinos. "Não. Ainda não pensei nisso. Temos de vencer este jogo porque a sequência de resultados e de exibições é que nos levam ao registo de sucesso", finalizou.