Bruno Lage esperou Jonas para abraço especial

Numa altura em que todo o grupo já estava no palanque no centro do relvado, Bruno Lage quis ficar para trás à espera de Jonas, o último a subir ao relvado. E quando o internacional canarinho finalmente surgiu, o técnico benfiquista apressou-se a dar-lhe um forte abraço, dirigindo-lhe logo aí também algumas palavras ao ouvido. Foi mais um momento emocionante nesta despedida do goleador, que Lage acabou por ‘segurar’ já na última época. Tal como o nosso jornal adiantou, Jonas já queria ter terminado a carreira em janeiro, mas foi o treinador setubalense que o convenceu a continuar.