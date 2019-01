Bruno Lage: «Este é o caminho para reconquistar o público»

Dois jogos, duas vitórias para o Benfica com Bruno Lage. O registo é visto como positivo pelo técnico interino das águias, que assegura que desta forma a equipa por si orientada segue no caminho certo para conquistar a reconquistar os adeptos. Ainda assim, Bruno Lage não ficou totalmente satisfeito, especialmente pela forma como os seus jogadores se apresentaram nos 20 minutos finais diante do Santa Clara "Fizemos um bom jogo e senti que este é o caminho, para reconquistar o público. Jogar bem e reconquistar o público. São apenas dois jogos, mas esse é o grande objetivo para já. Pensar jogo a jogo e reconquistar o público. E a maneira como fomos recebidos leva-nos a isso, a querer jogar por este público, que se nos acompanhar e apoiar penso que a equipa pode jogar com qualidade, crescer e evoluir. Foi um diferente. Não demos os primeiros 20 minutos ao adversário, mas demos os últimos 20. Fizemos 70 minutos de qualidade, com várias oportunidades para marcar e um início de segunda parte muito forte. Aproveitámos do melhor posicionamento e o facto de o Santa Clara estar em desvantagem [numérica], mas podíamos ter tido maior controlo do jogo, pois permitimos algumas transições ao adversário, o que nos pôs a correr para trás. Isso é uma coisa que a equipa tem de melhorar e evoluir. É assim que vamos trabalhando", começou por dizer, à SportTV."A ideia era ter mais bola, maior capacidade de construção em ambos os lados e ter mais equilíbrio. Foi isso que fizemos. Tivemos o controlo do jogo e uma transição defensiva muito forte. Estivemos sempre por cima no jogo e só temos de rever os últimos 20 minutos, porque temos de ter maior controlo".