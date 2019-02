Bruno Lage: «Estou muito satisfeito por ser o treinador deste jogadores»

Bruno Lage estava naturalmente satisfeito com a robustaesta segunda-feira frente ao Chaves, na Luz. O treinador dos encarnados"Foi uma boa exibição, uma entrada forte e determinanda. Na primeira parte soubemos o que tínhamos de fazer, circular bem a bola, com paciência, e fazer golo. Acertámos na estratégia do Chaves. Foi uma primeira parte muito boa, parabéns aos jogadores que têm sido fantásticos no treino. Quando se treina com qualidade e com ambição de evoluir acontecem bom jogos e é isso que temos vindo a fazer.""Os jogadores corresponderam. Trabalhamos desde o primeiro dia um determinado posicionamento e vamos testando no treino. O Samaris já tinha jogado a central, as coisas foram ajustadas e correram bem nesse capítulo. Tivemos sempre uma transição forte dos homens da frente mas estivemos sempre equilibrados, com om Florentino, o Samaris e o Gabriel.""É tudo fruto do trabalho dos jogadores, podemos ter as nossas ideias, mas sem eles não se consegue nada. Foi isso que lhes disse, estou muito satisfeito por ser o treinador deles, mas o mais importante é a forma como treinam e vão mostrando ao público a qualidade coletiva e individual que têm. Os jogadores é que ficam na história e o pensamento é vencer sempre o próximo jogo.""Peço-lhes que nos apoiem como têm feito até aqui. Têm sido uma ajuda enorme."