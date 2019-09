Bruno Lage: «Exibição foi sólida. Temos presente e futuro»

O resumo do Benfica-V. Guimarães O resumo do Benfica-V. Guimarães

Bruno Lage ficou satisfeito com a exibição "em crescendo" do Benfica, pese o facto de ter empatado em casa com o V. Guimarães (0-0), na estreia na Taça da Liga. À Sport TV, o técnico encarnado falou ainda dos regressos de Gabriel e Gedson (neste último caso à titularidade)."Jogo competitivo, pois além da qualidade do Vitória e do seu grande treinador, seria sempre difícil. Depois o contexto, com jogadores que não têm jogado tanto. A exibição foi sólida, fomos consistentes e fomos crescendo. Fico satisfeito com a exibição e oportunidades que tivemos, assim como o regresso de alguns jogadores importantes para nós. É fundamental ter todos disponíveis. Sobre a prova, ela é curta. Temos de vencer os outros dois jogos, esperar que ninguém faça 9 pontos e marcar mais golos que o Vitória.""Foi uma exibição em crescendo. As substituições foram pendendo para nós. Vitória teve duas bolas na trave mas as nossas oportunidades era só marcar e o jogo vinha parar à nossa mão. Tivemos sempre o controlo do jogo. Tomás e Nuno fizeram exibições sólidas. Temos equipa para o futuro.""Todos são soluções. Agora é combinar a melhor maneira em cada jogo e momento. Sentimos que era explorar a largura, subindo o Tomás Tavares para a largura e Gedson por dentro. Temos presente e futuro e fico satisfeito com o regresso destes jogadores."