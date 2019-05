Bruno Lage explica mudança na defesa com entrada de Jardel: «Tivemos uma conversa a três»

Bruno Lage perspetiva um "jogo muito difícil" frente ao Portimonense (sábado, 18 horas). Em conferência de imprensa esta sexta-feira, o treinador do Benfica explicou ainda as mexidas na defesa fase à ausência de Rúben Dias que viu o quinto cartão amarelo da temporada na Liga e vai cumprir castigo na receção à equipa algarvia.O capitão Jardel será o escolhido para ocupar o lugar do camisola 66, formando uma dupla inédita com Ferro na equipa principal em 2018/19. Esta será, aliás, a décima dupla de centrais diferente que a equipa do Benfica conhecerá numa só época."Perspetivamos um jogo muito difícil. O Portimonense tem uma boa equipa, muito bem orientada. Joga muito bem, sabe jogar em diversos sistemas e tem três homens muito perigosos na frente, mais o médio-ofensivo. Esperamos uma equipa com uma enorme organização e uma vontade enorme de espreitar os espaços que podemos oferecer para criar oportunidades. Não está numa situação difícil, mas ainda precisa de pontos para garantir a manutenção. Antevejo um jogo muito difícil, temos que estar no nosso melhor para conquistar os três pontos"."Não foi difícil encontrar a solução, foi fácil. Vai ser o Jardel a entrar na equipa. É o nosso capitão e vai jogar com o Ferro. Foi fácil: tivemos uma conversa a três para perceber o que cada um pode oferecer"."Não entro nisso.... O que fizemos a partir dessa altura foi olhar para aquilo que é nosso, tentar convencer os jogadores que tínhamos uma maneira de treinar que poderia ajudar a que fossem uma equipa mais competitiva. Não é que não o tivessem sido no passado, mas era fundamental ser mais regular. Treinámos segundo a maneira que acredito e fomos, de jogo em jogo, jogando bem, marcando os nossos golos e conquistando os nossos pontos".