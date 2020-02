Bruno Lage explica os dois golos sofridos e destaca: «Foi um jogo à inglesa»

O Benfica venceu (3-2) na receção ao Famalicão, em jogo a contar para a 1.ª mão da Taça de Portugal, um resultado que surgiu nos instantes finais da partida, com um cabeceamento certeiro de Gabriel e que leva as águias em vantagem para a 2.ª mão da eliminatória.





No final do encontro, Bruno Lage apelidou a exibição das duas equipas como se de um "jogo à inglesa" se tratasse, elucidando ainda quais foram as fraquezas das águias, que permitiram sofrer dois golos."Foi um extraordinário jogo da Taça, um jogo à inglesa, com bola cá e bola lá. Onde nós pecámos foi no nosso equilíbrio, não foi na transição defensiva. Demos a oportunidade ao Famalicão de transitar e marcar dois golos. Perceber que foi um excelente jogo, contra uma excelente equipa e contra um jovem treinador que obrigou-nos a ver o jogo de uma forma diferente. Quando estamos com bola, o nosso equilíbrio não foi o melhor e isso permitiu-nos sofrer os dois golos que sofremos. Ver a equipa, depois de sofrer dois golos, ir atrás da baliza adversária deixa-nos confiantes. Às vezes as coisas não correm bem e temos de nos agarrar a estas coisas. Agora é preparar já o próximo jogo", apontou o técnico."[Gabriel e Taarabt] São jogadores específicos e são mais uns segundos médios, quando jogamos com Gabriel e Taarabt são jogadores que olham mais para a baliza adversária. São coisas que nós sabemos que estes jogadores não têm no seu melhor, mas dão-nos outras garantias que são fundamentais para o nosso jogo, que é a circulação, por exemplo. Cada um tem as suas qualidades, depois é ver aquilo que nos podem dar. O mais importante é perceber que foi um grande jogo, brincar e dizer que foi um jogo à inglesa.""Nada disso, já estivemos assim no passado. A vantagem neste momento é de 3-2 e temos de ir a Famalicão fazer um grande jogo e vencer", concluiu.