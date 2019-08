Bruno Lage explica posicionamento de Raul de Tomas: «Os golos vão acabar por aparecer»

O posicionamento de Raul de Tomas, bem como a ausência de golos do avançado espanhol, foram assunto na conferência de Bruno Lage este sábado. O técnico explicou a forma de atuar do jogador nos jogos já efetuados nesta época e não teve dúvidas em afirmar que os golos vão cabar por surgir."Vamos por partes. Ficou criada a ideia de que jogámos com um segundo avançado. Quem era o nosso segundo avançado na época passada? Era o João Félix? Viam o João como segundo avançado? Acho que se tem criado muito essa ideia de segundo avançado, mas nós jogamos é com dois avançados e dinâmica entre eles. Temos de perceber as dinâmicas que a equipa vai construindo.Temos tocado muito no segundo avançado, quando a nossa ideia é jogar lado a lado. Raul de Tomas jogou como segundo avançado frente a Sporting e Belenenses SAD. Razão: o adversário jogou com cinco defesas. O ano passado jogámos com o Sporting para a Taça, eles jogaram com cinco avançados. Qual foi o resultado? Perdemos 1-0. Nós jogámos com dois avançados lado a lado. O Belenenses SAD no ano passado jogou com cinco defesas, nós com avançados lado a lado. Qual foi o resultado? 2-2.Se vou para um jogo onde tive dificuldades no ano passado… Cada defesa do adversário marca o seu e o homem do meio fica a sobrar. Então colocámos o Seferovic no meio e o outro ficou atrás dos dois médios. Pizzi e Rafa vão ter mais espaços. É olharem para o primeiro golo com o Sporting, a bola entra no Pizzi sem marcação, o central do meio está com o Seferovic e os outros estão alinhados sem ninguém. Nesses dois jogos, Raul jogou atras do Seferovic e quem tinha de brilhar, brilhou: Pizzi e Rafa.P. Ferreira e FC Porto, não. Foi lado a lado. Raul veio substituir um jogador que fez um percurso fantástico o ano passado durante seis meses. E nunca jogou num sistema com dos avançados. Tem de adaptar-se ao clube, às dinâmicas, a jogar com dois avançados. O que tenho verificado é que os golos vão acabar por aparecer."