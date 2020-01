Bruno Lage explica recuo do Benfica na 2.ª parte: «Tínhamos de fazê-lo»

Diante do V. Guimarães, o Benfica venceu por 1-0 numa partida na qual, segundo Bruno Lage, a eficácia acabou por fazer a diferença. Depois, a ganhar, o técnico encarnado assume que foi obrigado a jogar para o resultado, 'encolhendo-se' para segurar a vantagem mínima.





"Claramente. Porque marcámos o golo e como tal somos justos vencedores. Jogámos perante uma equipa muito competitiva. Não sabia que o Vitória ainda não tinha tirado pontos aos grandes, mas é uma equipa que joga como um grande, neste ambiente fantástico, com o público a apoiar do primeiro ao último minuto, num estádio magnífico à inglesa... É de lamentar as paragens. Foi um jogo muito vivo, corrido e equilibrado. Marcámos, fomos uma equipa muito solidária tanto a atacar como a defender. Tínhamos de ser assim. Estou satisfeito pelos 3 pontos""Tínhamos de defender a largura. Tentámos condicionar com pressão. Alterámos a meio da primeira parte, ao intervalo e refrescámos depois. O Vitória faz isto muito bem: entra no meio campo com bola e tenta criar situações a procurar corredor. Mantém dois homens abertos e a nossa equipa tinha de ser coletiva e taticamente muito forte a defender, porque se não o Vitória ganha espaço e terreno e cria oportunidade. Tínhamos de fazê-lo. Fomos gerindo o jogo em função do resultado""É normal que haja um resultado que possa interessar mais... Mas ainda não terminamos a primeira volta e no ano passado éramos nós quem tinha 7 pontos de atraso e vejam o que fizemos. É prematuro analisar. O mais importante era fazer o que fizemos hoje, que era vencer"