Bruno Lage explica saídas de Ferreyra e Castillo e diz ter cinco soluções

Bruno Lage, treinador do Benfica , rejeitou a ideia de que as saídas de Ferreyra e Castillo enfraqueceram o plantel em termos ofensivos. O técnico lembrou que os dois jogadores não estavam a render o esperado mas frisou que há uma mão cheia de soluções na Luz."Não. Temos de ver a felicidade dos jogadores e o rendimento no clube, e as duas coisas não estavam a encontrar-se, nos primeiros meses não estavam a corresponder. A solução encontrada foi a melhor para ambas as partes. Desejo as melhores felicidades aos jogadores. Temos de contar com os jogadores que temos.""Jogamos em 4x4x2, mas podemos jogar de outra forma. O primeiro é o guarda-redes, depois o 4 são quatro defesas e o outro 4 são médios. O 2 não têm de ser pontas-de-lança, são dois avançados e no plantel temos cinco para essa posição. Cada um com dinâmicas diferentes. Podemos optar por essas cinco soluções. Félix, Seferovic, Jonas e mais quem? Rafa e Jota".