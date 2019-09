Bruno Lage fala do gesto no jogo com o V. Guimarães e aponta "Benfica do povo": «De todos um»

Bruno Lage abordou esta sexta-feira o gesto que teve no final do encontro com o V. Guimarães para a Taça da Liga no qual pediu calma aos adeptos e lembrou que este é o momento de 'viver' o lema do Benfica."Às vezes estamos tão confortáveis a viver o jogo que nem me apercebi da reação do público nem do gesto. Depois é que vi, e vi a importância que, através da comunicação social, se deu. Temos de pensar na exigência que temos que ter enquanto clube, e o adepto tem uma exigência tremenda porque o clube assim o habituou, em particular esta equipa, por aquilo que fez nos últimos seis meses. As exibições, o facto de ter atingido 103 golos, o início de época, a vencer a Supertaça como vencemos, leva-nos a essa exigência. Por outro lado, o que sinto enquanto treinador é que quem não quer o nosso sucesso tem tentado apontar tudo de mau que nos tem acontecido", afirmou no lançamento do jogo com o V. Setúbal (sábado, às 19 horas).E recordou um episódio: "Numa das entrevistas que dei no lançamento da Supertaça, perguntaram-me sobre a perda de João Félix e como ia resolver o problema. Respondemos. Depois foi, quando perdesse, se ia mudar a maneira de ser. Até interrompi a entrevista e disse 'Ouça, acabámos de fazer uma época fantástica e as primeira perguntas é sobre se perder?'. Não estamos aqui a tentar esconder o que quer que seja. É apenas levar a linha de raciocínio do negativismo que se vai tentando criar para que o nosso adepto, na hora do desconforto, seja menos paciente. Nunca há uma tentativa de dar valor ao que é feito. Estamos a jogar contra um adversário difícil como o de amanhã, compactos e equilibrados. Se queremos atrair o adversário, com esse negativismo que vai acontecendo, os adeptos vão-se tornando impacientes e os jogadores vão tendo alguma ansiedade em resolver o problema".E prosseguiu: "O importante é os adeptos terem a máxima exigência, porque estamos num grande clube e pelo que esta equipa fez, mas também perceber o momento atual, em que, por várias circunstâncias, não estamos todos. Quando estamos todos, conseguimos fazer mais coisas. Pela falta de alguns jogadores que têm sido importantes, temos de ser importantes. Temos apenas que dar continuidade ao que acreditamos, dando oportunidades a jogadores menos rodados e a jovens de imenso valor"."É tempo de olhar para o lema do Benfica: de todos um. Se a equipa precisou dos adeptos quando perdíamos 0-2 com o Rio Ave e o Benfica do povo estava lá para nos ajudar, todos juntos seremos mais fortes. Com o Benfica do povo, que fez crescer este clube fantástico, que esta equipa irá dar muitas alegrias aos adeptos.Todos juntos seremos mais fortes. Esta equipa vai dar muitas alegrias".