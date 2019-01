O Benfica optou por não disponibilizar ontem Bruno Lage para a habitual conferência de imprensa de antevisão do jogo (neste caso, contra o Rio Ave) mas, sabe Record, tal prendeu-se apenas com o facto de os responsáveis do emblema da Luz terem optado por manter o foco totalmente centrado na preparação daquele que será o primeiro jogo do técnico à frente da equipa, depois da saída de Rui Vitória.Sabendo que Lage teria apenas dois treinos para trabalhar as suas ideias tendo em vista o jogo com os vila-condenses, os encarnados preferiram resguardar o treinador dessa formalidade, dando prioridade à concentração. Hoje, estará na ‘flash’ e falará depois na sala de imprensa da Luz.