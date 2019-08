Bruno Lage: «FC Porto foi a equipa que mais pontos conquistou para Portugal nos últimos 20 anos»

Bruno Lage revelou que não ficou satisfeito pelo facto de o Benfica entrar diretamente para o pote 2 da Liga dos Campeões, em virtude da eliminação do FC Porto. O treinador do Benfica sublinhou o percurso dos dragões nas provas europeias e e contributo que têm dado ao futebol português."Quais são as equipas mais difíceis? Se fico satisfeito? Não, sinceramente não. Porquê? Primeiro é esse lado teórico dos potes. Se estamos a olhar para a pontuação ao longo dos anos… Por vezes uma equipa do pote 2 ou 3 tem transformações mediáticas pela aposta em termos financeiros na construção do plantel. Na Champions não há jogos fáceis e para fazermos uma campanha à altura do Benfica temos de estar preparados para encarar todos os jogos como temos feito até aqui. Depois olhar para o panorama do futebol português. São menos pontos, não podemos esquecer-nos do percurso do FC Porto nos últimos 20 anos na Champions, foi a equipa que mais pontos conquistou para que Portugal ainda consiga que o vencedor do campeonato entre de forma direta. Quantos mais pontos fizermos, e isso também passa por nós, mais equipas vamos ter na Liga dos Campeões. Senão o que vai acontecer? Olharmos para determinados jogadores e eles preferirem um terceiro, quarto ou quinto classificado da liga inglesa, espanhola, francesa ou italiana", frisou em conferência de imprensa."Não falta nada, porque senão não tínhamos tantos e tão bons treinadores nessa Europa fora. Agora, se formos mais competitivos, vamos crescer e evoluir. Se isso acontecer, poderemos ser cada vez mais fortes na Europa."