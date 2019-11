Bruno Lage: «Ferro fraturou o nariz e desmaiou mas está estável»

Ferro prega enorme susto: sai lesionado de maca e com colar cervical



Bruno Lage revelou que Ferro fraturou o nariz após o choque com Vlachodimos, que obrigou o central a ser substituído à passagem do quarto de hora do Lyon-Benfica."Ferro fraturou o nariz e desmaiou mas está estável", contou o treinador das águias à Eleven Sports. Recorde-se que o jovem defesa saiu de maca, completamente imobillizado, e com colar cervical.