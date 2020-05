Bruno Lage: «Fiquei muito honrado e orgulhoso por ter recebido o telefonema do Futre»

Bruno Lage, treinador do Benfica, fez um apelo para ajudar o projeto ‘Do futebol para a vida’, destinado a apoiar futebolistas em dificuldades do Campeonato de Portugal. "Fiquei muito honrado e orgulhoso por ter recebido o telefonema do Paulo Futre. Hoje somos todos da mesma equipa", afirmou, na BTV, o setubalense. Depois de lembrar o início de carreira de treinador em clubes da então 3ª Divisão, Lage sublinhou que o Campeonato de Portugal "é um espaço de sonhos".