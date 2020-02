Bruno Lage: «Fiquei surpreendido de ter sido eleito o melhor treinador de janeiro»

Bruno Lage recusa-se a dizer se este é o Sp. Braga mais forte que o Benfica vai encontrar nos últimos anos, mas sublinha que é uma equipa que tem feito uma excelente campanha desde que Rúben Amorim assumiu o comando da equipa, em janeiro. Razão pela qual, Bruno Lage até estranhou ter sido eleito o melhor treinador desse mês.





"O que vejo é o crescimento do Sp. Braga, em termos de infraestruturas e qualidade do plantel. Tem um treinador que acabou de chegar e fez o que fez neste mês. Até fiquei surpreendido por eu ter sido eleito o Melhor Treinador de janeiro, e já percebi o porquê. O Sp. Braga votou em mim e isso pode ter sido a diferença", afirmou o treinador das águias, na antevisão ao jogo com os arsenalistas, que se irá realizar este sábado.Ainda assim, Lage aproveitou o momento para desvalorizar a conquista de prémios individuais. "São importantes, mas o que interessa são as conquistas coletivas. Em termos coletivos, o Sp. Braga venceu a Taça da Liga e o Benfica conquistou a Supertaça. Encontram-se duas excelentes equipas para proporcionar um grande espetáculo", vincou o técnico da equipa da Luz, o qual espera ver os adeptos a cantarem 'Eu amo o Benfica', tal como fizeram no final do jogo, frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão.