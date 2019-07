Bruno Lage: «Fizemos 6 jogos e saímos daqui com menos dúvidas»

O Benfica fechou a participação na International Champions Cup com uma, a terceira em outras tantas partidas realizadas. Bruno Lage faz um balanço positivo, os encarnados fizeram jogos "com um nível competitivo forte", e não esconde a confiança para a Supertaça."Foi um jogo com duas partes distintas. Nós com bola fomos fortes e criámos dificuldades; eles fizeram-nos o mesmo. Tivemos uma entrada muito menos boa, entre os 15 e os 35 minutos não conseguimos ter a bola, a largura que o adversário nos oferecia. Na paragem equilibrámos, corrigimos um pouco o nosso posicionamento. Na segunda parte corrigimos, partimos com ideia de defender uma equipa em losango, mas não estávamos a fazê-lo.""Corrigimos isso e penso que fomos mais fortes. Defensivamente começámos a ter um maior número de recuperações no meio campo ofensivo. A partir dos 55 minutos senti que veio ao de cima a nossa frescura física. Tivemos uma boa participação neste torneio, saímos satisfeitos, mas a nossa preocupação é preparar da melhor maneira a equipa. Este jogo não ia servir tanto para preparar a Supertaça, mas é nestes torneios que temos de crescer como equipa, para chegarmos à dimensão europeia que pretendemos.""Nós treinadores lamentamos sempre a falta de tempo. Queremos ter sempre mais tempo para preparar a equipa da melhor maneira nos vários momentos do jogo. Temos de aproveitar também para colocar os jogadores numa forma cada vez maior e dar ritmo a todos eles. Mas neste momento é o tempo que temos e acho que fizemos uma pré-época muito boa, com um nível competitivo muito forte. Fizemos 6 jogos e saímos daqui com menos dúvidas.""Outros não vieram. Temos um conjunto de jogadores jovens que estiveram com a equipa B e que começaram a pré-época connosco. Treinar e jogar com a equipa A é um grande objetivo para todos eles, pelo que têm de aproveitar ao máximo os treinos e todos os minutos que têm em competição.""São opções. Ele começou a pré-época mais tarde, fez 3 jogos seguidos, entendemos dar oportunidade a outros. Entendemos que a melhor solução seria o Taarabt e o Seferovic e que, com espaço nas costas, Jota seria a melhor solução. Acreditámos que essa seria a melhor decisão.""Para ficar com menos dúvidas fizemos 6 jogos, tentámos dar volume e ritmo de jogo a todos. Vamos viajar já hoje, chegamos segunda pela manhã, terça-feira vamos fazer mais um jogo. À medida que formos avançado no tempo e fazendo jogos vamos ficando com menos dúvidas."