Bruno Lage: «Fizemos uma exibição muito segura»

Satisfeito pelo apuramento para os oitavos-de-final da Liga Europa, Bruno Lage destacou a atuação coletiva no nulo diante do Galatasaray , ainda que lamente alguma falta de acerto no momento ofensivo."Acho que fizemos uma boa primeira parte, com oportunidades para marcar, que podíamos ter concretizado. Depois a determinada altura sente-se na equipa um 'se eles não vêm, nós estamos aqui seguros e compactos'. Jogámos com o resultado. Fizemos uma exibição muito segura. Defensivamente estivemos bem, a estratégia foi bem seguida. No plano ofensivo poderíamos ter tido mais bola. Mas é difícil, porque este Galatasaray tem uma forma de jogar muito ao estilo turco. Equipas vão ficando partidas, jogo em transição... Aí temos de ter qualidade na posse, para quando se perder a bola não haver transição, pois ficam muitos jogadores para trás e se perdermos a bola temos sempre gente atrás. Tivemos essa consciência. É verdade que podíamos ter mais bola, não por defender de outra forma, mas por não perder a bola tão rapidamente como perdemos", começou por declarar, à SIC."Mais importante foram as oportunidades criadas, que foram imensas, tenham sido em transição, em ataque organizado, de bola parada... Estou satisfeito por isso. Estamos a criar situações de finalização e o golo vai aparecendo, como apareceu nestes onze jogos. Este foi um jogo a dois jogos e naquilo que foi o conjunto estamos satisfeitos porque passámos"