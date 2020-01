Bruno Lage: «Fomos sempre a melhor equipa em campo»

Naturalmente satisfeito com o triunfo alcançado em casa do Sporting, Bruno Lage deixou elogios à postura dos seus jogadores diante dos leões, considerando que o ponto chave na partida foi o facto de os seus pupilos terem aplicado durante os 90 minutos aquilo que pediu antes do encontro.



"Aconteceu o que prevíamos. Para isso foi fundamental termos um ritmo de jogo alto. Era isso que tínhamos de fazer: manter um ritmo de jogo muito alto, com pressão muito forte na frente, sabendo que o Sporting constrói bem, tanto por dentro como por fora. Como tal, essa foi a nossa mais-valia: jogar como equipa, com intensidade forte tanto com e sem bola. Fomos sempre a melhor equipa em campo. É uma vitória justa, mas são apenas 3 pontos que nos deixam confortáveis na liderança. É ter a noção que são 3 pontos e que nos deixam com a vantagem que recuperámos no ano passado", começou por dizer, à SportTV."Hoje seria bonito dizer que tirámos coelhos da cartola e que resultou... Mas nós fazemos as alterações à medida do que o jogo pede. Em função da pressão do Sporting havia espaço entrelinhas. Pizzi e Chiquinho exploram bem isso. E depois temos sempre o Rafa preparado para jogar por dentro e fora. Sentimos que havia espaço e fomos felizes com a alteração, pois acabou por ser o melhor em campo""Aquilo que gostei mesmo foi sermos equipa e termos colocado o jogo a um nível muito alto. Tivemos uma qualidade fantástica em termos coletivos, sabendo sempre que do outro lado está uma equipa empenhada, mas que tem de correr mais para nos vencer. E é com essa motivação que trabalhamos, de termos de estar a top de três a três dias"