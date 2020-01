Bruno Lage, Gedson e o clássico de Alvalade: treinador do Benfica explica pelo que torce

Na conferência de imprensa desta sexta-feira, de antevisão ao jogo com o V. Guimarães, Bruno Lage não deixou de falar da possibilidade de saída de Gedson Fernandes e da situação de Rafa e André Almeida no que à condição física diz respeito. Sobre o clássico entre Sporting e FC Porto agendado para domingo, o treinador do Benfica explica pelo que é que torce.





"Desde que sou treinador da equipa A que os jogadores são apontados a vários clubes. Isso revela o trabalho que fazemos em casa e a qualidade dos nossos jogadores. Não tenho nada a acrescentar. A felicidade de ambas as partes é muito importante. Até agora não tenho conhecimento de nada e o Gedson não falou comigo sobre esse assunto"."O Rafa ainda não [está disponível] porque a adaptação exige um certo tempo. O André [Almeida] está disponível"."Não consigo prever o futuro. Ainda não jogámos. Vou torcer em escolher a melhor equipa para vencer amanhã".