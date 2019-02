Bruno Lage iguala Baroti e continua a perseguir Eriksson

Mais uma vitória de Bruno Lage e mais um passo rumo ao livro de recordes no Benfica. Com sete triunfos consecutivos, o treinador, de 42 anos, já é dono do segundo melhor arranque na Liga, tendo igualado a marca de Lajos Baroti (1980/81) em que as águias terminaram... campeãs. O jovem técnico fica agora a quatro triunfos de igualar o registo de Sven-Göran Eriksson. Em 1982/83, o sueco arrancou com 11 triunfos e no final também ergueu o troféu. Mas não é só esta marca que impressiona. É que o Benfica fatura em média 4,14 golos por jogo na Liga, desde que Bruno Lage assumiu o comando. Só nas últimas quatro jornadas, as águias assinaram 22 tentos.