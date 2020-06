Bruno Lage irrequieto no banco

Mesmo com a longa interrupção competitiva, há coisas que continuam iguais a si mesmas, nomeadamente a presença de Bruno Lage no centro do relvado, antes dos jogos.





Ontem, no Estádio da Luz, antes de ambas as equipas entrarem em campo para o aquecimento, o técnico esteve largos minutos parado, de olhar fixo, com uma bola no pé, a olhar para as bancadas despidas. No decorrer do jogo, a roda-viva de emoções tomou conta de si.O técnico setubalense não escondeu a desilusão com a falta de pontaria de Rafa (2’) e Vinícius (30’) e esteve muito ativo no banco à medida que o jogo se encaminhava para o final.