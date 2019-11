Bruno Lage irritado com impaciência

Os sucessivos maus passes na primeira parte do encontro deixaram Bruno Lage indignado face à impaciência que os jogadores demonstraram em apostar na sustentação de bola. A partir do 1-0 no marcador e ainda na 1ª parte, o treinador do Benfica foi trocando várias impressões com Nélson Veríssimo sobre a forma como a equipa estava a jogar e como o deveria fazer. Lage mostrou a sua irritação, em particular, depois de (mais) uma má decisão de Gabriel , que tentou virar o flanco do jogo com um passe longo, diretamente para fora. A ‘fúria’ subiu de tom quando também Florentino o tentou, sem sucesso.