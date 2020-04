Bruno Lage já fez teste de diagnóstico à covid 19 no Seixal

Bruno Lage e o adjuntos estão esta manhã no Seixal para se submeterem ao teste de diagnóstico à Covid 19, em sistema de ‘drive-thru’, ou seja, os elementos da equipa técnica serão examinados dentro das respetivas viaturas.





Lage chegou ao Seixal às 9h13 e foi submetido ao teste. Tiago Pinto, diretor-geral do futebol do Benfica, chegou antes do técnico e realizou igualmente o teste.Amanhã, será a vez de jogadores e familiares serem testados, num processo que irá decorrer nos próprios domicílios, comojá tinha revelado. Ainda assim, Jardel e Samaris também marcaram presença esta manhã no Seixal, tendo chegado depois das 9h30. Já André Almeida entrou nas instalações pelas 10h05.Os três marcaram presença em reuniões de preparação e aproveitaram para fazer trabalho de manutenção - Jardel e André Almeida estavam lesionados aquando da paragem do campeonato.(notícia atualizada às 10h10)