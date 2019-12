Bruno Lage: «Já perceberam que estamos a jogar de forma diferente... tinha de ser»

O resumo do Boavista-Benfica O resumo do Boavista-Benfica

Vai fazendo escola: 'espargata' de jogador do Boavista para travar livre do Benfica



Vai fazendo escola: 'espargata' de jogador do Boavista para travar livre do Benfica

Naturalmente satisfeito com a goleada do Benfica em casa do Boavista, por 4-1 , Bruno Lage enalteceu a resposta dada pelos seus pupilos e apontou já baterias para o duelo com Zenit São Petersburgo, decisivo para a permanência das águias na Liga dos Campeões. Na análise ao encontro desta noite, Lage assume uma nova forma de jogar do Benfica, congratulando-se pelo facto de ter visto a sua equipa jogar de forma alegre."Tínhamos essa intenção de fazer um grande jogo. A equipa tem vindo a crescer, por isso tínhamos de confirmar os jogos feitos para o campeonato e para a Liga dos Campeões. Colocámos em prática aquilo que temos treinado e a equipa foi exemplar nisso. Foi um grande jogo do primeiro ao último minuto, no qual foi fundamental o apoio dos adeptos. Sentimos como se estivéssemos a jogar em casa. Quero deixar um abraço a todos, porque foram excecionais do primeiro ao último minuto. Isso fez-nos sentir confortáveis no jogo, a fazer um futebol que gosto de ver, com alegria, bola de pé para pé, a finalizar, a ser forte nas transições, equilibrada e a marcar golos", começou por analisar.Questionado sobre as apostas feitas nesta partida, Lage assumiu a aposta num meio campo agressivo com dinâmica. "É esse jogo que procuro, é isso que trabalho com os meus jogadores. As dinâmicas são diferentes, as pessoas já perceberam que passámos a jogar de forma diferente, porque tinha de ser, porque os jogadores que jogam oferecem dinâmicas diferentes. Temos de ir ao contrário disso. Com alegria de jogar com bola, é isso que queremos sempre. De forma a oferecer ao adepto, pelo apoio que nos dá, uma boa exibição, com boas jogadas e golos."Já sobre a concorrência na frente de ataque, com Vinícius em grande forma a 'tapar' Seferovic, o técnico das águias assume que esta sempre foi a sua ideia. "É isso que dizemos sempre. Queremos ter rendimento e ter uma equipa competitiva. Eles agora estão nisto, mas sabem que há um coletivo para triunfar e que há que lutar por cada minuto. A equipa tem dado boas referências. Cada pessoa tem a sua opinião, mas neste momento sou eu o treinador. Tomo as decisões, analiso e trabalho para treinar. Os jogadores têm sido incansáveis, tanto no campo como nas análises que fazemos. Nós sentimos isso e vemos a equipa crescer com vontade enorme para fazer boas exibições como estas."