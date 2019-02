Bruno Lage já tem a melhor média de vitórias da história

A vitória na Vila das Aves foi a 10ª para Bruno Lage pela equipa principal das águias, cenário que já o eleva ao patamar de treinador com melhor média de vitórias por jogo, ganhando quase 91 (90,91) por cento dos jogos – até agora, só caiu aos pés do FC Porto, na final four da Allianz Cup. Apesar de falarmos ainda num reduzido número de partidas em comparação com o segundo classificado neste ranking particular –Lajos Czeizler venceu 33 dos 41 jogos que fez pelo Benfica, em 1963/64, chegando assim 80,5 por cento dos encontros –, o registo não deixa de ser de monta. De resto, o pódio é encerrado com o mítico Jimmy Hagan, que foi bem sucedido em 78,3 por cento dos encontros em que dirigiu o emblema da Luz. Ao todo, venceu 94 das 120 partidas no banco dos benfiquistas.Lage pegou na equipa à 16ª jornada, tendo entrado para essa ronda na 4ª posição da Liga, a sete pontos do líder, FC Porto. A vitória sobre o Rio Ave, aliada à derrota do Sporting em Tondela, permitiu desde logo a subida ao terceiro lugar, com mais um ponto do que os leões. O empates dos dragões e do Sp. Braga na ronda seguinte (17ª) permitiram a subida à vice-liderança, já a cinco pontos dos azuis e brancos, que perderam depois pontos com V. Guimarães e Moreirense. Só com vitórias, a águia já está agora a um ponto do topo da tabela. Nas eliminatórias da Taça de Portugal e Liga Europa, está em vantagem sobre Sporting e Galatasaray, respetivamente.